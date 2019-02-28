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يارا: أنا بيتوتية ولا أثق في أحد بسهولة.. فيديو

الخميس 28/فبراير/2019 - 02:29 م
الفنانة يارا
الفنانة يارا
ندى فتح الله
قالت الفنانة يارا إنها من الأشخاص الذين يهتمون بأنفسهم بشكل كبير، وملاحقة كل ما هو جديد في عالم الموضة.

وأضافت "يارا"، في تصريحات لبرنامج "trending" المُذاع عبر فضائية "mbc4"، أنها تحب الأكل كثيرًا، ولكنها تهتم في الوقت ذاته برشاقتها، مشيرة إلى أنها تحب أن تطبخ بنفسها وتفضل مشاركة جمهورها بما تقوم بعمله، ولكنها لا تأكل كل الطعام الذي تعده.

وأكدت أنها تفضل التصرف بعفوية أمام جمهورها، مشيرة إلى أنها لا تمتلك الكثير من الأصدقاء، حيث إنها لا تثق في الأشخاص بسهولة، ولذلك فهي "بيتوتية" وتفضل البقاء في المنزل لأطول فترة ممكنة.

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