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تعليم

انطلاق القافلة التعليمية بالدقهلية.. صور

الخميس 28/فبراير/2019 - 06:37 م
صدى البلد
همت الحسينى
انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات القافلة التعليمية بإدارتى السنبلاوين وطلخا التعليمية بمدرسة الثانوية بنات بإدارة السنبلاوين وصلاح سالم بإدارة طلخا التعليمية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

قال عبد الرؤوف ان القافلة التعليميه بدأت اليوم الخميس وتنهى عملها غدا الجمعة هى للمرحلتين الاعدادي والثانوي وتم اختيار إدارة السنبلاوين وطلخا التعليمية وأصدر وكيل تعليم الدقهلية تعليماته بالتنبية على الطلبة بضرورة حضورهم جميعا وعدم التغيب للاستفادة العلمية

كما تضم القافلة ٢٢ مستشارا للمواد الدراسية المختلفة ومقدمى البرامج التعليمية بالتليفزيون وتم تخصيص قاعات مجهزة دات شو وسبورة ذكية وسوف يتم شرح المواد الدراسية المشتركة بالشعب الثلاثة (أدبى/علمى/رياضة)خاص بالمرحلة الثانوية بنظام محاضره مجمعة ثم بعد ذلك سيتم تقسيم الطلبه فى قاعات لشرح محاضرات خاصة بالمواد الأخرى كل حسب تخصصه.

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