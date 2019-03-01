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مرأة

خبير تجميل يستخدم أدواته ليرسم فنا يذهل العقول ويحقق شهرة واسعة

الجمعة 01/مارس/2019 - 03:01 ص
صدى البلد
ريهام قدري
استطاع خبير التجميل الإيطالي لوكا لوتشي تحويل الأدوات التجميلية إلى فن يذهل العقول، إذ لاقى شهرة واسعة عبر انستجرام بسبب رسمه أوهامًا بصرية خيالية باستخدام المكياج.

ويعتبر لوتشي إحدى رواد الانستجرام، ويتابعه أكثر من 2.4 مستخدم وقد بدأ فنّه المميز في خلق أشكال بصرية وهمية منذ العام 2014 وأولى لوحاته نفّذها على يده، حيث رسم شكلًا جعلها تبدو وكأنها تحتوي على قسم مفقود.

وفي نهاية المطاف، انتقل خبير التجميل إلى خلق مظهر مكياج كامل وهو اليوم يغير ملامح وجهه كلها، ليترك المشاهدين بحالة ذهول!

ونعرض بعضا من خدعه البصرية باستخدام الماكياج:
خبير تجميل يستخدم أدواته ليرسم فنا يذهل العقول ويحقق شهرة واسعة
خبير تجميل يستخدم أدواته ليرسم فنا يذهل العقول ويحقق شهرة واسعة
خبير تجميل يستخدم أدواته ليرسم فنا يذهل العقول ويحقق شهرة واسعة

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