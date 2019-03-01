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أخبار العالم

قوات سوريا الديمقراطية: لن تقتحم الباغوز إلا بعد التأكد من إجلاء المدنيين بالكامل

الجمعة 01/مارس/2019 - 12:12 م
صدى البلد
أ ش أ
أكدت قوات سوريا الديمقراطية ، اليوم الجمعة، أنها لن تقتحم قرية الباغوز وتعلن تحريرها، إلا بعد التأكد من إجلاء المدنيين بشكل كامل.

وقال مصطفى بالي مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" عربية، إن مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي لا يزالون متحصنين في قرية الباغوز على الحدود العراقية ولم يستسلموا، مضيفا أن قواته تتوقع "معركة شرسة" مع مقاتلي التنظيم.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في وقت سابق، تعليق عمليات الاشتباك المباشر مع "داعش" التزاما بسلامة المدنيين العالقين في قرية الباغوز السورية، وأكدت تحرير 26 مقاتلا لها احتجزهم التنظيم قبل شهر.

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