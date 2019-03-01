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حوادث

ضبط 4 أطنان مستحضرات تجميل من مواد مجهولة بالقليوبية

الجمعة 01/مارس/2019 - 02:33 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من ضبط مصنع لتصنيع الأدوية ومستحضرات تجميل باستخدام مواد كيميائية مجهولة المصدر وتم التحفظ على 4 أطنان مضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدي مدير مباحث التموين بالقليوبية بضبط"أشرف.س" مالك مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل والأدوية غير المصرحة بوزارة الصحة في منطقة العكرشة، التابعة لمركز شرطة الخانكة.

وتبين أن مالك المصنع يستخدم مواد كيميائية مجهولة المصدر في عملية التصنيع ووضع علامات تجارية مزورة لشركات كبرى على المنتج النهائي وبمداهمة المصنع تم ضبط 4 أطنان أدوية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتولت النيابة التحقيق

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