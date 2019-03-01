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حوادث

ضبط عصابة فانكس لترويج المخدرات بقليوب

الجمعة 01/مارس/2019 - 04:16 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من القبض على عصابة "فانكس" لترويج المخدرات في منطقة منطي دائرة مركز قليوب وتضم عاطلين ضبط بحوزتهما كميات من الحشيش والهيروين.

وكانت المعلومات السرية قد وردت للواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية تفيد بقيام تشكيل عصابي بترويج المخدرات بمنطقة منطي دائرة مركز قليوب.

وتوصلت التحريات أن المتهمين عاطلان وأنهما يكونان تشكيلا عصابيًا تخصص في ترويج الحشيش والهيروين وتم ضبطهما وهم (إكرامي . ب) وشهرته "فانكس" 41 سنه عاطل وسابق اتهامه في 17 قضية سلاح ومشاجرة ومخدرات و (محمد .م .ع) 24 سنة عاطل، وضبط بحوزتهما 300 جرام هيروين و200 جرام حشيش و100 قرص مخدر وسلاح أبيض "كاتر" ومبلغ مالي وبمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما، وأحيلا للنيابة فامرت بحبسهما.

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