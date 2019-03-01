تنسيقية شباب الأحزاب: جلسات حوار حول التعديلات الدستورية

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عقد جلسات حوار، للاستماع إلى وجهات النظر المؤيدة والمعارضة للتعديلات الدستورية.



وقالت التنسيقية فى بيان لها أنه انطلاقا من الأهداف التي تشكلت من أجلها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تجمع وتستمع إلى كافة الأطياف السياسية والمجتمعية، بحرية كاملة، وشفافية مطلقة.



‎وفِي ضوء ما تقدم به خمس أعضاء مجلس النواب، من مشروع تعديلات على الدستور المصري؛ فإن التنسيقية بصدد عقد مجموعة من جلسات الحوار، تهدف إلى الاستماع لكافة وجهات النظر، المؤيدة والمعارضة على حد سواء.



‎وتعمل التنسيقية من خلال الحوار ، وبمشاركة كافة أعضائها في النقاش بشكل ديمقراطي على ترسيخ ثقافة الحوار رغم اختلاف الأفكار والأيديولوجيات، مما يعزز ويدعم المجتمع بثقافة الحوار الديمقراطي، الذي يحترم الاختلاف ويرسخ احترام التباين في وجهات النظر، معتبرين أن الحوار يجب أن يكون سمة مميزة لجيل من شباب السياسيين، مؤكدين أن الحوار لا يستهدف توحيد وجهات النظر، أو إعلان موقف موحد بشأن التعديلات.



‎وتبدأ جلسات الحوار خلال أيام، وحتى تنتهي من عملها، وسوف يستمع شباب التنسيقية في ذات الوقت لرأي عدد كبير من الخبراء، والفقهاء الدستوريين، مما يعزز من قيمة الحوار، ويجعله أكثر ثراء.