لمتابعة جاهزيتها .. رئيس مدينة سيوة يتفقد محطة توليد الكهرباء بالواحة

تفقد اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة سيوة يرافقه محمد بكر نائب رئيس مركز ومدينة سيوة محطة توليد كهرباء سيوة لتوزيع الكهرباء لمتابعة جاهزية المحطة واستقرار وحداتها التوليدية .

وتفقد الوحدات وأعمال الصيانة الدورية التى تتم لوحدات التوليد كما استمع رئيس مركز ومدينة سيوة لجهود شركة كهرباء البحيرة لمجابهة الطلب المتزايد في قطاع الكهرباء في ظل الطفرة التى تشهدها الواحة في المشروعات المختلفة والوقوف علي استعدادات الشركة لفصل الصيف مبكرا ، من خلال أعمال الصيانة ودعم المحطة بالوحدات ، مع المتابعة والصيانة الدورية لمحطة الطاقة الشمسية في ظل توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة

وأشاد بجهود جميع العاملين بقطاع الكهرباء مؤكدا ضرورة المتابعة الميدانية المتواصلة وعلى مدار ٢٤ ساعة لضمان تشغيل المحطة بكامل طاقتها .

وقامت إدارة الإنارة العامة ب واحة سيوة بمواصلة أعمال صيانة أعمدة الإنارة حيث تمت أعمال الصيانة بمناطق اغورمي ، الرمل

وأشار رئيس مركز ومدينة سيوة إنه طبقا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح يتم العمل بشكل يومى في صيانة أعمدة الإنارة بمدينة سيوة وقراها .