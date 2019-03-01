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رياضة

الأهلي والزمالك حبايب في نهائي دوري المحترفين لليد

الجمعة 01/مارس/2019 - 06:07 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
تعادل فريق كرة اليد بالنادى الأهلى مع منافسه الزمالك بنتيجة 23 / 23 فى إطار الجولة السابعة في نهائي دوري المحترفين للموسم المحلي 2018 /2019، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل لكلا الفريقين بنتيجة 9 /9 .

وبهذه النتيجة يستمر الزمالك في الصدارة برصيد 24 نقطة ويليه الأهلى فى المركز الثانى برصيد 23 نقطة.

وأقيمت المباراة في الرابعة عصرا على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية بحضور حاملي بطاقات الاتحاد وأعضاء كل الناديين فقط وفقا تأكيدات سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد فيما تقام الجولة الثامنة يوم الخميس القادم بلقاءات بين الأوليمبي مع الأهلى وسبورتنج مع سموحة وطلائع الجيش مع هليوبوليس والجزيرة مع الزمالك.

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