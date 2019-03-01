الليرة التركية تواصل انهيارها

ذكرت تقارير إعلامية أن الليرة التركية هبطت نحو واحد في المئة أثناء التعاملات اليوم الجمعة، متضررة من مخاوف بشأن بيانات التضخم وقروض مصرفية رخيصة، بالإضافة إلى تراجع أوسع لعملات الأسواق الناشئة، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.



وسجلت الليرة، أدنى مستوى لها، منذ 16 يناير، بعد أن شهدت العملة التركية استقرارا نسبيا في الأسابيع القليلة الماضية إثر تقلبات حادة خلال 2018، عندما خسرت حوالي 30 بالمئة من قيمتها أمام الدولار بفعل مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي.



وأرجع مصرفيون هبوط العملة التركية، اليوم، إلى تدهور المعنويات تجاه الأسواق الناشئة عموما.



وأشاروا أيضا إلى حزمة تحفيز بقيمة 25 مليار ليرة للمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم، أُعلنت، اليوم، قالوا إنها يمكن تفسيرها على إشارة إلى أن السلطات تسعى لتعزيز النمو قبل انتخابات محلية في 31 مارس.