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باحث سياسي تعليقا على حادث محطة مصر: الإهمال أشد خطرا من الإرهاب

الجمعة 01/مارس/2019 - 08:46 م
المهندس الحسيني
المهندس الحسيني الكارم الباحث في الشؤون السياسية والاقتصاد
قسم الأخبار
طالب المهندس الحسيني الكارم، الباحث في الشئون السياسية والاقتصادية، والقيادي بحملة بنفكر لبكرة، بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين بالإهمال في حادث محطة مصر، قائلا: "إنه يجب أن يتم الاعتراف بأن الإهمال أشد خطرا من الإرهاب".

وأضاف "الكارم"، فى بيان اليوم، أن الإهمال أقصر وأسرع طرق للإرهاب وترويج الشائعات وتصديقها، مشددا على ضرورة المحاسبة الصارمة للمقصرين، وإعادة الحسابات من جديد، مشيرا إلى أن الانتشار السريع لفيديوهات الضحايا وهي في قلب الحدث سيخرج نتائج عكسية، مطالبا بضرورة أن يكون هناك جلسات اجتماعية نفسية لأهالي ضحايا الحادث ومساندتهم للمرور من تلك الأزمة، وتوعية كل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من خطورة الاستخدام السيئ لها.

وأشار إلى أن حادث محطة مصر، أظهر مدى التسيب والإهمال بين بعض موظفي الدولة، والذين يحتاجون لإعادة تأهيل بشكل كامل وخاصة في ظل خطة الدولة لهيكلة الإصلاح الإداري.

وأثنى "الكارم"، على سرعة التحرك وإنقاذ الموقف، قائلا: "وجدنا سرعة إدارة الأزمات بتواجد حكومي عالي المستوى من كل الوزارات المعنية بالحدث والمساعدة لها من قوات المسلحة لمد عون المساعدة للمواطنين والشرطة المدنية، بالإضافة لسرعة تحرك لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب"، مضيفا أن الدولة في الفترة الحالية تقوم بتطوير علي مستوي عال من قبل هذا الحدث.

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