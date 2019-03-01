البحرين تدين العمليتين الإرهابيتين في العراق والصومال

أدانت وزارة الخارجية البحرينية التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة الموصل العراقية، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، مؤكدة تضامنها مع البلد الشقيق في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب.



وأعربت وزارة الخارجية البحرينية، فى بيان أوردته وكالة أنباء البحرين "بنا"، عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين نتيجة هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف ترويع الآمنين وتهديد الأبرياء.



وفي سياق متصل، أدانت الوزارة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة تجارية في مدينة مقديشو بالصومال، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، معربة عن بالغ تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين.



وأكدت تضامنها مع الصومال ضد كل أشكال الإرهاب، مشددة على موقف المملكة الراسخ الذي ينبذ كل أنواع العنف والتطرف والإرهاب، والداعي إلى ضرورة تعزيز الجهود الدولية من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي تزعزع الأمن والسلم.