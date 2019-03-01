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رياضة

تعليق ناري من عماد متعب على استبعاد عبد الله السعيد من المنتخب.. فيديو

الجمعة 01/مارس/2019 - 11:46 م
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
حسن العمدة
أكد عماد متعب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أهمية تواجد عبد الله السعيد، اللاعب الكبير، مع الفراعنة في الفترة المقبلة؛ لأنه من أفضل اللاعبين في مصر.

وقال متعب ، خلال لقائه علي قناة أون سبورت ، ان تواجد عبدالله السعيد مع الفراعنه سيساعد محمد صلاح فى أمم أفريقيا بشكل كبير .

وشدد علي انه لا يصح أن أستبعد اللاعبين الكبار من المنتخب وأضم لاعبين شبابا جددًا، وحتي لو قدموا أداء جيدا؛ لكن صعب انضمامهم فى أمم أفريقيا.

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