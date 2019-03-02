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مرأة

توقعات الأبراج اليوم الدلو عليك بالسرية والكتمان لتحقيق احلامك

السبت 02/مارس/2019 - 02:51 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
حظك اليوم وتوقعات الأبراج من الأمور التى تشغل بال العديد من الأشخاص، ما يدفعهم إلى قراءتها ومتابعة مردودها على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية، وفى هذا السياق كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، عن توقعات الأبراج وحظك اليوم، السبت 2 مارس ٢٠١٩على النحو التالي:

الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا وماليا: القمر معاكس في منزل العمل فلا تتسرع وقم بإعداد أسلحتك وعدتك قبل التحرك.
اجتماعيا: قد تنشغل اليوم بهموم وعليك أن تكون مرنا.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
اجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يدفعك نحو أن تعيد اليوم أواصر صداقة قديمة أو تكسب صداقات.
عاطفيا ومهنيا: تتيسر اليوم مسائل عاطفية أو مهنية.. اعتمد على ما لديك من روح تفاؤل ويقظة ذهنية.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
ماليا: تستطيع أن تحقق تقدما ما دمت تحافظ على السرية والكتمان.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يولد بداخلك رغبة في الابتعاد قليلا عمن حولك.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
اجتماعيا: الكواكب تدفعك للتقدم بجرأة وتفتن الآخرين بحديثك وسحرك.
عاطفيا: القمر في برجك يجعلك ساحرا ومؤثرا وواثق الخطى.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
ماليا: القمر في منزل المال واليوم قد تعدك الأفلاك بفرص كبيرة لزيادة دخلك بشرط أن تراجع حساباتك.
مهنيا: رغم الضغوط.. تنافس باقتدار وتستخدم منطقا سليما يجعلك مقنعا، فقط يطالبك الفلك أن تضاعف حذرك.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
اجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم للانفتاح والاستمتاع بوقتك وتلفت إليك الأنظار.
عاطفيا: رغم الضغوط.. تناغم القمر وعطارد يجعلك اليوم أكثر استعدادا للاستماع للطرف الآخر وتستطيع أن تتفهم مشاعره وتساعده بإخلاص.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عائليا: ما زال القمر في مربع برجك وعليك أن ترى الخيط الرفيع بين الإصرار والعناد وتجنب التشنج.
اجتماعيا: اليوم عليك أن تحاول التحكم في حساسيتك ولا تفترض سوء النية.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا: قد تجد اليوم أن الأفلاك تدفعك نحو الإنجاز وتنمية الروابط مع الزملاء.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم يعدك القمر بالحب والعاطفة والصداقات الموفقة وتميل لإظهار مشاعرك.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا: القمر في منزل العمل ويجعلك ذلك تعطي مثالا يحتذى به في الإنجاز وتحمل المسئولية.
صحيا: القمر يدفعك اليوم نحو أن تهتم بصحتك وأن تعتني بنفسك.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تتسرع اليوم في اتخاذ قراراتك وخذ وقتك في التفكير.
ماليا: القمر في مواجهة برجك يشوشك وعليك أن تتأني في توقيع أي أوراق.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
ماليا: القمر يدعمك ماليا وقد تمر بمرحلة إيجابية وبناءة، فلتبادراليوم بلا تردد.
عاطفيا ومهنيا: فينوس في منزل الحظ ويساعدك ذلك على التواصل ببساطة وتحقق فوائد بما لديك من سحر وموهبة.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
اجتماعيا: اليوم أنت جاهز للمشاركة والتعامل بمثالية في علاقاتك.
مهنيا: القمر في منزل الحظ يعدك بحدث غير متوقع تستطيع أن تحقق من خلاله تقدما

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