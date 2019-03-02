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منوعات

مدارس الصين تمنع الواجبات المدرسية على الهواتف المحمولة

السبت 02/مارس/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
محمد علي
قالت شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية إن السلطات الصينية في أحد المقاطعات قامت بمنع المدرسين من تكليف التلاميذ بواجبات منزلية يتم عملها على الهواتف النقالة، وذلك حفاظًا على عيون الأطفال، وتنوى مقاطعات أخرى إصدار حظر مماثل.

وتنوى السلطات الصينية أيضًا منع استخدام الكومبيوتر اللوحي أو التاب، وغيره من الأجهزة الالكترونية فى أكثر من 30% من ساعات الدراسة، وتقليل النسبة فى المدارس الابتدائية بشكل أكبر، والتوسع فى استخدام التعليم الورقي والواجبات الورقية، فيما يعد رجوعًا إلى الأساليب القديمة.

ويأتى ذلك لمواجهة انتشار حالات قصر النظر بين تلاميذ المدارس والجامعات.

وبينما تصل نسبة قصر النظر بين المواطنين فى الصين إلى 31% ترتفع بين طلبة المدارس إلى 77% وبين طلبة الجامعات إلى 80%.

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