القومى للمرأة يبدأ الاحتفال بمرور مائة عام على كفاح المرأة المصرية

وفيما يتعلق باحتفال يوم 16 مارس، أوضحت الدكتورة مايا مرسى أنه سوف يتم تنظيم احتفالية حاشدة بمناسبة مرور 100 عام على كفاح المرأة المصرية، وسوف تكون على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وتتضمن فقرات فنية بالتعاون مع قصور الثقافة بكل محافظة.







تنطلق اليوم فعاليات احتفالات المجلس القومي للمرأة بمناسبة مرور مائة عام على كفاح المرأة المصرية، تحت شعار "المرأة المصرية.. أصل الحكاية" وتمتد على مدار ١٦ يوما، تكريما لتاريخ المرأة المصرية المشرف.وأضافت الدكتورة مايا مرسى أن احتفالات هذا العام تستهدف الوصول إلى مليون سيدة فى قرى ونجوع مصر من خلال تنظيم مجموعة من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية والتوعوية والصحية بالتعاون مع كل من وزارات الثقافة والصحة والسكان والشباب والتضامن الاجتماعي.وأوضحت رئيسة المجلس أنه بجانب تنفيذ ندوات بجميع فروع المجلس بالمحافظات، وبجانب تنفيذ حملات طرق الأبواب، سوف يتم تنظيم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المتعافيات من مرض سرطان الثدى بمؤسسة بهية، بحضور نخبة من الشخصيات العامة.كما سوف تقوم لجان المجلس بتنظيم عددًا من الأنشطة منها تنظيم منتدى منظمات المجتمع المدنى لمناقشة قضية مناهضة الزواج المبكر"، وسوف تنظم لجنة المرأة الريفية بالمجلس ندوة حول "سلاسل القيمة المضافة والتشبيك لمزيد من تمكين المرأة الريفية اقتصاديا" بمحافظة المنوفية، وسوف تنظم لجنة المشاركة السياسية ندوة بعنوان "المرأة المصرية والمشاركة السياسية"، وتنظم لجنة المحافظات ندوة حول "نجاحات المرأة في محافظات مصر"، كما تشارك لجنة البحث العلمي فى مؤتمر أكاديمية البحث العلمي والتى تأتى ضمن فعاليات مبادرة women up، الى جانب تنظيم ندوات بجامعتى القاهرة وعين شمس حول "أسلوب صياغة المشاريع البحثية ونشرها فى مجلات علمية ودولية" و"حث شباب الجامعات على نظافة وتنقية مياه النيل"، كما تشارك لجنة البحث العلمي فى مؤتمر "المرأة في العلوم بلا حدود" هذا وسوف تنظم لجنة الصحة والسكان ندوة حول حملة "١٠٠ مليون صحة"، فيما تنظم لجنة العلاقات الخارجية لقاءا مع زوجات الدبلوماسيين لعرض انجازات المرأة المصرية فى مائة عام، هذا وسوف ينظم المجلس لقاء للاحتفاء بالبرلمانيات، الى جانب تنظيم معسكر "انا وماما للاطفال ذوى الاحتياجات الخاصة"، كما يطلق المجلس عبر صفحته الرسمية على فيس بوك مجموعة من رسائل أسر الشهداء بعنوان "كلمة حق".وسوف تتضمن الاحتفالات أيضًا عقد لقاء بوزارة الزراعة بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بها ، ولقاء بشركة السويس للاسمنت لمناقشة آليات تمكين المرأة العاملة في الشركات، ولقاءات في المحافظات لمتابعة تنفيذ إستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة، الى جانب عقد اجتماع مع وحدات تكافؤ الفرص لمتابعة تنفيذ إستراتيجية تمكين المرأة ٢٠٣٠.وبالتعاون ومشاركة وزارة البيئة ينظم المجلس فعاليات المعرض البيئي المتجول الثاني بحي مدينة نصر داخل حديقة المجلس، يتضمن أنشطة منها معرض منتجات بيئية وزراعية، وورش عمل تدريبية على جميع الأنشطة البيئية وغيرها.كما يشارك المجلس مع شركة entreprenelle فى الحدث السنوى "هى تقدر" وهو أكبر حدث سنوي لرائدات الأعمال بمصر والوطن العربي، ويهدف الى نشر الوعي عن ريادة الاعمال للسيدات في مصر، وتشجعيهن لبدء مشاريعهن الخاصة، كما ينظم المجلس جلسة إرشاد سريع مخصصة لرائدات الأعمال.هذا وتتضمن جميع الأنشطة والفعاليات التعريف بمهام مكتب شكاوى المرأة والخط المختصر 15115 لتلقى الشكاوى، والرد على جميع الاستفسارات القانونية للحاضرين، والتعريف بالخدمات التموينية، وتوعية المواطنين بحملة 100 مليون صحة بالفروع المنفذة بها، ومجموعة قوافل طبية، وإصدار بطاقات الرقم القومى فى القرى التى ينفذ بها الأنشطة، إلى جانب التعريف بالخدمات البنكية، والتعريف بجهود مناهضة العنف ضد المرأة، وتوعية للمقبلين على الزواج، والتوعية بحملة 2 كفاية التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى، الى جانب مجموعة من الرسائل الخاصة بمسيرة المرأة المصرية في 100 عام.