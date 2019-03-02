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محافظات

ورشة عمل تدريبية للجمعيات الأهلية العاملة بمجال المخلفات الصلبة بقنا

السبت 02/مارس/2019 - 01:20 م
صدى البلد
يوسف رجب
نظم البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، ورشة عمل تدريبية لمسئولي الجمعيات الأهلية العاملة بمجال المخلفات الصلبة بالمحافظة بعنوان"جمع ونقل المخلفات البلدية الصلبة" بقاعة معسكر قنا الدائم.

حاضر في ورشة العمل كل من: المهندس محمود مبروك - نائب رئيس الفريق الاستشاري، و محمد نصر عبدالعزيز- مدير عام إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، و ياسر عبد الموجود – نائب رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات العاملة بمجال البيئة. 

تأتي ورشة العمل في إطار البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة والذي يتم تنفيذه في 4 محافظات "قنا - أسيوط - الغربية - كفر الشيخ" من خلال وزارة البيئة بالتعاون مع وكالة التعاون الفني الألماني GIZ وبنك التعمير الألماني KFW والاتحاد الأوروبيEU وهيئة المعونة السويسرية SECO بهدف الحفاظ على الصحة العامة وخلق بيئة أنظف من خلال تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة في هذه المحافظات.
ورشة عمل تدريبية للجمعيات الأهلية العاملة بمجال المخلفات الصلبة بقنا
ورشة عمل تدريبية للجمعيات الأهلية العاملة بمجال المخلفات الصلبة بقنا
ورشة عمل تدريبية للجمعيات الأهلية العاملة بمجال المخلفات الصلبة بقنا

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