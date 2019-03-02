ورشة عمل تدريبية للجمعيات الأهلية العاملة بمجال المخلفات الصلبة بقنا

نظم البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، ورشة عمل تدريبية لمسئولي الجمعيات الأهلية العاملة بمجال المخلفات الصلبة بالمحافظة بعنوان"جمع ونقل المخلفات البلدية الصلبة" بقاعة معسكر قنا الدائم.





حاضر في ورشة العمل كل من: المهندس محمود مبروك - نائب رئيس الفريق الاستشاري، و محمد نصر عبدالعزيز- مدير عام إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، و ياسر عبد الموجود – نائب رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات العاملة بمجال البيئة.



