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رياضة

سيدات طائرة الأهلي في صربيا لمدة 10 أيام

السبت 02/مارس/2019 - 02:42 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
توجه الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي إلى صربيا أمس للدخول في معسكر مغلق.

ويستمر المعسكر الذي تخوضه لاعبات الأهلي لمدة ١٠ أيام من أجل تجهيزهن للبطولة الإفريقية للأندية والتي ينظمها النادي الأهلي وتنطلق فعالياتها منتصف الشهر الجاري.

من جانبه أكد حمدي الصافي المدير الفني للفريق أنه يسعى لتجهيز اللاعبات على النحو الأفضل من خلال هذا المعسكر من أجل الدخول بقوة في منافسات البطولة الإفريقية.

وقال الصافي ان لاعبات الأهلي يخضن ٣ مباريات على أقل تقدير خلال المعسكر المغلق في صربيا.

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