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نوران عطا الله تكشف عن أهداف ومحتوى برنامج «IN BOX»

السبت 02/مارس/2019 - 03:56 م
صدى البلد
كـريـم الخـطيب
قالت نوران عطا الله: إن برنامج «INBOX» شبابي جدا مختلف عن باقي البرامج الأخرى فى أفكاره وموضوعاته وفقراته وضيوفه.

وأضافت «عطا الله» خلال تقديمه أولى حلقات برنامج «INBOX» على قناة «صدى البلد 2» أن فكرة البرنامج أن تقوم على الشباب واهتماماتهم المختلفة سواء كانت الفاشون و كات واك والهاي لايت والترند والسوشيال ميديا.

ويقدم البرنامج 6 وجوه شبابية من الإعلاميين، وهم أحمد فاروق، ورحمة بحري، وحسام المراغي، ونوران عطالله، ونورا سامي، ومحمد عامر.

وتسعى القناة مؤخرا لانطلاق عدد من البرامج الجديدة، بتقديم عدد كبير من الشباب، يحاولون من خلالها تقديم أشكال مختلفة وجديدة خارج الصندوق لجذب الجمهور من هذه الفئة.

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