تحديد مواعيد إلقاء القمامة.. ندوة بالإسكندرية .. صور

نظمت إدارة الرقابة والرصد البيئي بمحافظة الإسكندرية، اليوم، ندوة بمركز شباب سموحة، للتوعية بأهمية المشاركة المجتمعية في إنجاح تجربة تحديد مواعيد إلقاء القمامة.



وكانت التجربة قد بدأت بجزء من قطاع سموحة بداية من شارع زكى رجب و شارع البرت الاول شمالا، وحتى كوبري مصطفى كامل جنوبا، ومن كوبري كليوباترا و شارع توت عنخ آمون شرقا، وحتى عمارات الضباط غرب، لتصبح من الساعة ٩مساء و حتى الساعة ١٢ مساء وذلك نظرا لتغيير مواعيد خدمة الجمع الكنس من قبل شركة النظافة.



واكدت المهندسة رشا شوقي مدير إدارة الرصد البيئي بالمحافظة على أهمية مشاركة أهالي المنطقة في إنجاح تجربة القاء القمامة في مواعيدها المحددة وذلك لمنع استغلالها من قبل النباشين وللمساعدة في عدم إهدار الموارد التي تخصصها المحافظة للارتقاء بمنظومة النظافة والوصول بها إلى مستوى يرضي الأهالي، مشيرة إلى أنه سيتم عقد ندوات أخرى في مراكز الشباب للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين لإنجاح هذه التجربة



وكانت المحافظة قد ناشدت المواطنين قاطني تلك المنطقة التعاون مع شركة نهضة مصر للنظافة بعدم إخراج القمامة إلا في المواعيد المحددة لجمعها من الساعة ٩م و حتى الساعة ١٢ م وذلك لتقديم خدمة مميزة والقضاء على إنتشار ظاهرة النباشين وتجمعات القمامة بالشوارع ،علما بأنه تم البدء فى تطبيق التجربة إعتبارا من يوم ١٥ فبراير ٢٠١٩