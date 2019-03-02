محمد عامر: INBOX برنامج يناقش كل الرياضات و يقاطع كرة القدم

قال محمد عامر، إنه سعيد بمشاركته في برنامج «INBOX»، مضيفا «أنبوكس يعني جوه الصندوق والصندوق بتاعنا يناقش حاجات كتير جدا تهم الشباب».



وأضافت «عامر» خلال تقديمه أولى حلقات برنامج «INBOX» على قناة «صدى البلد 2» أن أهم موضوعات «INBOX» هي الأبراج، مازحا: «أنا برج الحوت والهضبة شخصيا غنالي»، البرنامج يناقش كل الرياضات ما عدا كرة القدم.



ويقدم البرنامج 6 وجوه شبابية من الإعلاميين، وهم أحمد فاروق، ورحمة بحري، وحسام المراغي، ونوران عطالله، ونورا سامي، ومحمد عامر.



وتسعى القناة مؤخرا لانطلاق عدد من البرامج الجديدة، بتقديم عدد كبير من الشباب، يحاولون من خلالها تقديم أشكال مختلفة وجديدة خارج الصندوق لجذب الجمهور من هذه الفئة.