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ديني

عالم أزهري: تعدد الزوجات ليس واجبا ولا سنة ولا حراما

السبت 02/مارس/2019 - 06:07 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن تعدد الزوجات ليس واجبًا ولا سنة ولا حرامًا.

وأضاف «كريمة»، في تصريح له، أن الشافعية قالوا إنه يُسن للرجل أن يتزوج مرة واحدة، حتى لا يتعرض للظلم ويأتي يوم القيامة وشقه مائل.

وتابع: بعض الشهوانيين يلصقون كذبًا بالسنة ويقولون إن التعدد سنة، لكنه له مقتضياته، مشيرًا إلى أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- عدد بعد عمر الـ53 عامًا، وكان يتزوج بأمر إلهي، ويُطلق بأمر إلهي، ومنعه عن الزواج حتى وفاته بأمر إلهي.

وشدد على أن التعدد جائز لمقتضياته، فمن تيقن الظلم وعدم العدل حتى في الوصال وليس الأكل والشرب فقط، مناشدًا المرأة اشتراط عدم زواج زوجها بثانية بعقد الزواج، مضيفًا: "المسلمون عند شروطهم".

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