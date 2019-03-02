الفيفا يلمح بدخول هدف عمر السومة المقصي لـ جائزة بوشكاش

يبدو أن عمر السومة نجم منتخب سوريا ونادي الأهلي السعودي، على موعد من دخول التاريخ بعد تسجيله الهدف المقصي الجميل أمام الاتحاد.





وأحرز عمر السومة هدفًا رائعًا فى تعادل الأهلي، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد عبدالشافي، والاتحاد بنتيجة 1 – 1 فى مباراة "ديربى جدة" التى جمعتهما مساء أمس على ملعب "الجوهرة" ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدوري السعودي.





وكتب حساب الفيفا في نسخته العربية معلقًا على الهدف: "بوشكاش ؟".





كما ذكرت شبكة "اوبتا"، المتخصصة فى إحصائيات كرة القدم أمس ، أن عمر السومة سجل 99 هدفًا فى 101 مباراة لعبها في دوري المحترفين السعودي ويحتاج لتسجيل هدف وحيد خلال 44 مباراة قادمة ليصبح أسرع لاعب يسجل 100 هدف فى تاريخ المنافسة.



