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أخبار العالم

تركيا تواصل استفزازاتها في البحر المتوسط.. وأردوغان: التنقيب قسمة ونصيب

السبت 02/مارس/2019 - 08:52 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
وكالات
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن سفينة "ياووز" الجديدة ستشرع في أعمال التنقيب عن البترول في البحر المتوسط قريبا، بعد استكمال الاختبارات.

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية عن أردوغان قوله إن التنقيب مسألة "قسمة ونصيب" أيضا، إلى جانب البعد التقني للموضوع، وأن سفينة "فاتح" تمارس أعمالها في سواحل ولاية أنطاليا بجنوب تركيا.

وأعرب عن ثقته بتلقي أخبار سارة في القريب العاجل، من سفن التنقيب التركية.

وقال إن سفينة "ياووز" تتمتع بمعايير مهمة، فهي واحدة من 16 سفينة تنقيب فائقة في المياه العميقة.

وأكد أن تركيا مصممة على الاستفادة بأفضل شكل من حقوقها في الغاز الطبيعي والنفط شرق المتوسط والبحر الأسود.

وأشاد الرئيس التركي بأهمية أعمال التنقيب عبر سفينتي "فاتح" و"ياووز".

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