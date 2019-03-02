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رياضة

الزمالك يواجه بترو أتليتكو بـ الأبيض.. وبطل أنجولا بـ الأزرق

السبت 02/مارس/2019 - 09:11 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي - ملك موسى
أسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وبترو أتليتكو الأنجولي الذي أقيم مساء اليوم في أنجولا عن ارتداء الفريق زيه الرسمي وهو الأبيض.. بينما يرتدي حارس مرمى الزمالك الزي "الموف".
بينما سيرتدي فريق بترو أتليتكو الأنجولي الزي الأزرق وحارسه سيرتدي الزي الأسود.
وحضر الاجتماع الفنى للمباراة كل من أيمن حافظ المنسق العام للفريق ومنتصر الرملاوي إداري الفريق.
ويواجه الزمالك فريق بترو اتلتيكو الأنجولي غدا الأحد بالجولة الرابعة بدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

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