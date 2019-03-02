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ديني

القومي للبحوث الفلكية: الجمعة غرة رجب وعدته 29 يوما

السبت 02/مارس/2019 - 10:12 م
صدى البلد
محمود ضاحي

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الخميس 7 مارس هو المتمم لشهر جمادى الآخرة، ويكون غرة شهر رجب لعام 1440 هجريًّا، فلكيا يوم الجمعة 8 مارس وعدته 29 يوما.

وقال المعهد: "يولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران في الساعة السادسة وأربع دقائق مساء بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأربعاء 29 من جمادى الآخرة والموافق 6 مارس من الشهر الجارى "يوم الرؤية"

وكشفت الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس "يوم الرؤية" في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، ما عدا داكار ونواكشوط، ومراكش، وفاس، ولاجوس، والجزائر، وتونس، وطرابلس بليبيا.

وأشارت الحسابات الفلكية إلى أن القمر يغرب قبل غروب الشمس في يوم الرؤية في مكة المكرمة بـ 5 دقائق، وفى القاهرة بـ 7 دقائق، وفى باقى المحافظات يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين 4 و8 دقائق، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين 2 و13 دقيقة، ما عدا مقديشو التي يغرب فيها الهلال مع غروب الشمس وداركار التي يغرب فيها الهلال بعد غروب الشمس بخمس دقائق، وكذلك نواكشوط ولاجوس التي يغرب فيهما الهلال بعد غروب الشمس بأربع دقائق.

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