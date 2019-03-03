كيف تصرف عامل مزلقان كفر الجمال لحظة وقوع كوبري مشاة طوخ .. صور

الشاهد الوحيد على الحادثة كان هذا الخفير الذي يجلس وحيدا بالمزلقان المجاور للكوبري مباشرة، لم يكن يملك حينها سوى التحكم في حركة المزلقان خشية مرور أهالي القرية أو تعرض أحدهم للإصابة.



يقول عامل مزلقان كفر الجمال - الذي رفض ذكر اسمه - إن الحادث وقع نصب عينيه على بعد مترات قليلة منه، ولا أملك وصف التفاصيل سوى بكلمة "ربنا سترها".



يشير العامل إلى أن الكوبري لحظة وقوعه إثر اصطدام سيارة به لم يكن يمر من تحته أي سيارات أخرى، ولم يكن يمشي من فوقه أي مواطن في هذا التوقيت، غير أن سيارة جيب وحيدة قادمة من على بعد 400 متر تقريبا، استطاعت أن تتحكم في سرعتها فتوقفت قبل المرور من أسفل الكوبري.



أكثر ما اطمأن له عامل المزلقان هو التأكد من سلامة السائق، قال "السواق بخير الحمد لله وربنا سترها عليه وعلينا".