ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مقالات

كفى قولا: اعتزل ما يؤذيك

أحمد محمد توفيق

أحمد محمد توفيق

الأحد 03/مارس/2019 - 11:33 ص
اعتزل ما يؤذيك.. إحدى العبارات المُستَهلكة التي غدتْ ردًا مقتضبًا من جانب البعض، على كل من يبثُ له الشكوى من حياته أو عمله أو موطنه، يقول له ببساطة: اعتزل ما يؤذيك، رُبما دون أن يهتم أصلًا بالاستماع لما يقُصُه عليه، أو يُكلف نفسه عناءَ التدبُر فيما يمكن للشاكي فعله، ولعلي أراها تُشبه إلى حد كبير ردُ من يده "في الماء الباردة"، على حد وصف المثل الشعبي الدارج.

ربما لا يدرك من يتفوه بهذه النصيحة، اعتزل ما يؤذيك، تبعات أن يقتدي الشاكي بها، فيكونُ هذا الاعتزال سببًا في قرارات حادة غير مسئولة ذاتُ آثارٍ سلبية على صاحبها، بل وربما على الأسرة والمجتمع، كالانفصالِ عن شريك حياة، أو تقديم الاستقالة وترك العمل، أو الهجرة من مسكنٍ وربما من مدينة لأخرى، فعبارة: اعتزل ما يؤذيك، التي لا يستغرق نطقها "فيمتو ثانية" على مقياس عالمنا الراحل أحمد زويل، قد تشكل ذريعةً لهدم حياةٍ بأكملها، وإنهاء عُمرٍ بأسره.

لا يستوعب الكثيرون المسئولية التي تترتب عليهم جراء طلب أحدٍ منهم نصيحة ما، لاسيما إذا كان من يطلب النصيحة يقفُ بحيرةٍ أمام مفترق طرق، ينتظر منك أن ترشده أي طريقٍ يسلك، فحينها لا يمكن اعتبار النصيحة مُجرد حديثٍ مرسل، أو ثرثرةٍ فارغة، حينها تكون مُلزمًا أن تستمع إليه باهتمام، وتضع نفسك في موضعه، لتقدمُ له النصيحة الملائمة، فإنك تغدو حينها شريكًا في القرار الذي يمكن للشاكي أن يتخذه عقب البوح لك بما يؤرقه ويتعبه.

ليس كلُ ما يؤذيك يمكن اعتزاله، فقد يصير القرار هينًا حين يكون مُجرد شخص على هامش حياتك، أو وظيفة لا تُشكل رقمًا فارقًا فيها، أو موطنٍ اعتدت قضاء عطلتك به فحسب، إلا أن الأمر يستحق الكثير من التفكير، وقدرًا أكبر من التدبُر في تقديم النصح، حين يتعلق الاعتزال بشريك حياةٍ تقاسمتُما سويًا الخبز والملح والذكريات، أو عملٍ استهلك الكثير من عمرك وشبابك، فلا يمكن تركه استجابة لبعض الضغوط، أو مسكنًا ووطنًا تمتد جذورك في أرضه وبين ثنايا جدرانه.

ترشيحاتنا

مجلة أمريكية: السعودية تاسع أقوى دولة في العالم

احذر.. تلك الجمل تدمر طفلك نفسيا.. فيديو

بيراميدز يتبرع بـ 10 ملايين جنيه لأسر ضحايا حادث محطة مصر

عضو بحملة 100 مليون صحة: مجازاة المخطئين في تقاضي أموال من المواطنين.. فيديو

أسماك القرش تجتاح شوارع غزة.. صور

صحفيون يغادرون مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية بسبب سوء المعاملة

باع العيش والملح.. عامل يقتل صديقه بعد مساومة أسرته على مليون جنيه فدية

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول أمام إيفرتون لاستعادة صدارة الدوري

الأرصاد: التغيرات المناخية جعلت الفصول غير مستقرة

الطائرة رجال بالأهلي يواجه الزمالك اليوم

أبو ريدة يكشف موقف الجبلاية من إلغاء بطولتي الدوري والكأس

مشروب طبيعي يساعد في علاج السرطان والتخلص من الكوليسترول

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتاكل إيه النهاردة.. فخدة بالليمون وسلطة موتزاريلا.. والحلو: عيش السرايا

15 سنة رعبا.. محرقة نفايات طبية تهدد حياة أهالي كفر عشما بالمنوفية

كاثرين زيتا جونز تتفوق جمالا على ابنتها كاريس.. صور

عاش هنا يوثق لجوء إستيفان روستى لوسط البلد للسكن وعلاقته بالشرير الكوميديان

أهل العشق .. حكايات مريدي آل البيت في مولد زين العابدين.. صور

فيديو

زيزى عادل تغنى أغنية الرجالة لايف في صدى البلد.. فيديو
على عبد العال يدعو الدول العربية للتكاتف من أجل فلسطين.. فيديو
عبد العال: تشكيل مجموعات عمل فى جميع المحافل الدولية لحل القضية الفلسطينية.. فيديو
الأرصاد: التغيرات المناخية جعلت الفصول غير مستقرة
شاهد.. ياسمين على تبهر لجنة arab got talent بعزفها على القانون

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟