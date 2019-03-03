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فن

نوستالجيا| في ذكراها.. سناء يونس وحكايتها مع فؤاد المهندس

الأحد 03/مارس/2019 - 01:27 م
صدى البلد
شروق إبراهيم
تحل اليوم، الأحد، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سناء يونس التي ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1942.

ولدت "سناء" في مدينة الزقازيق، وبدأت علاقتها بالفن من مسرح الجامعة خلال دراستها بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

عملت بفرق المسرح الحر منذ شبابها، وكانت من الفنانات المتميزات على خشبة المسرح الكوميدي، حين جاء اكتشافها الحقيقي على يد الفنان الراحل فؤاد المهندس الذي قدمت معه عدة مسرحيات شهيرة منها مسرحيات "سك على بناتك" و"حالة حب" و"هالة حبيبتي".

كان لها نصيب في السينما التي قدمت فيها أكثر من 40 فيلما، بينها فيلم "حمام الملاطيلي" عام 1973، و"جنون الشباب" عام 1980.

وكان عام 1986 هو الأبرز في مسيرتها السينمائية، حيث شاركت خلالها بأربعة أفلام دفعة واحدة هي "سري للغاية"، و"حد السيف"، و"اليوم السادس"، و"الجوع".

شاركت سناء يونس مع المخرج يوسف شاهين في عدة أفلام من بينها "اليوم السادس"، و"المصير"، و"الغضب"، وكان آخر أفلامها فيلم "حرب أطاليا" مع أحمد السقا.

ومن أهم أفلامها "إضراب الشحاتين" مع كرم مطاوع وسمير صبرى ولبنى عبد العزيز وهو أول دور لها عام1967، ومنها أيضا "إوعى وشك" و"جواز بقرار جمهوري"، و"حرب أطاليا"، و"أحلام عمرنا".

عملت "سناء" أيضا في الدراما التليفزيونية، وكانت أحد الوجوه المميزة، ومن أعمالها التي عرضت قبل عامين مسلسل "الدم والنار" لسمير سيف ومن تأليف وحيد حامد.

وأيضا مثلت مع الفنانة "حياة الفهد" في المسلسل الكويتي "الملقوفة"، وكان آخر عمل عرض لها على شاشة التليفزيون المسلسل العربي الشهير "الحور العين" مع المخرج السوري نجدت أنزور، وكان آخر أعمالها التليفزيونية مسلسل "العميل 1001"، ومن أهم مسلسلاتها "ضمير أبلة حكمت"، و"الزوجة أول من يعلم"، و"الدم والنار".

لم تحصل سناء يونس سوى على عدد محدود من الجوائز، كما لم تنل حظها من النجومية رغم موهبتها، وأهم الجوائز التي حصلت عليها جائزة أفضل دور ثان من مهرجان الإسكندرية السينمائي عام 1992 عن دورها في فيلم "الفضيحة".

توفيت في 20 مايو 2006 في مستشفى كليوباترا عن عمر ناهز 64 عاما بعد معاناة مع المرض، وشيعت جنازتها من مسجد مصطفى محمود وأقيم العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية.

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