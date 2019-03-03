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محافظات

توقيع الكشف الطبي على 115 ألف مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بالمنيا.. صور

الأحد 03/مارس/2019 - 01:52 م
صدى البلد
ايمن رياض
قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، انه تم توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات لـ115 ألفاً و35 مواطنًا خلال اليوم الأول والثاني لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة، للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية وذلك بنسبة 102% من المستهدف اليومي.

وأوضح أن المبادرة تستهدف في محافظة المنيا 3 ملايين و348 ألفاً و560 مواطن من فوق الـ18 عاما، حيث يوجد 1167 فريق مسح للمبادرة من خلال 793 نقطة طبية صباحية ومسائية ، موزعة على كافة المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية والمصالح الحكومية مع إمكانية الدفع بفرق متحركة، مؤكدًا أن المسح الطبي مجانًا لكل المواطنين بالبطاقة الشخصية فقط من 9 صباحًا وحتى 9 مساء ولمدة شهرين.

وأضاف أن هناك إقبالاً كبيراً من قبل مواطني المحافظة على الكشف بجميع الوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات والوحدات المتنقلة والذي يؤكد مدى وعى المواطنين بأهمية الحفاظ على صحتهم وإجراء الفحوصات للاطمئنان على أنفسهم علاوة على قناعتهم بأهمية المبادرة والتي تعد من أكبر المبادرات العالمية التي تستهدف ملايين المواطنين ، وهو إنجاز يحسب لمصر أمام العالم للتغلب على مرض "فيروس سي" حيث تمكنت الدولة المصرية بإرادتها في توفير العلاج للمرضى.

وشدّد المحافظ على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات أمام المواطنين والأهالي من أبناء المحافظة أثناء إجراء الفحوصات اللازمة ضمانًا لتقديم خدمة تليق بالمواطنين ولإنجاح المبادرة بالمحافظة وتحقيق الأرقام المستهدفة، داعيًا جميع المواطنين للمشاركة في المبادرة للاطمئنان على صحتهم مع توجيه الدعوة لجميع أقاربهم ومعارفهم للمشاركة .

كان محافظ المنيا قد شهد انطلاق فعاليات مبادرة (100 مليون صحة) من مركز صحة الأسرة بالحي الخامس بمدينة المنيا الجديدة حيث أجرى المحافظ المسح الطبي "لفيروس سى"، ضمن المبادرة ، حيث تم سحب عينة دم وكذلك قياس ضغط الدم والطول والوزن لإجراء الاختبار.
توقيع الكشف الطبي على 115 ألف مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بالمنيا.. صور
توقيع الكشف الطبي على 115 ألف مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بالمنيا.. صور
توقيع الكشف الطبي على 115 ألف مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بالمنيا.. صور
توقيع الكشف الطبي على 115 ألف مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بالمنيا.. صور

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