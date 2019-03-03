سلطنة عمان تحتل المرتبة الأولى عالميا في رحلات الطرق البرية

فازت سلطنة عُمان بالمرتبة الأولي في فئة رحلات الطرق البرية على مستوى العالم متفوقة على أمريكا وإيطاليا.



كشفت مجلة كوندي ناست ترافيلر Condé Nast Traveller الأمريكية والمتخصصة في السفر نتائج التصويت لأفضل المواقع السياحية، والأفضل في السفر، وجاءت السلطنة في المرتبة الأولى في الوجهات المفضلة في رحلات الطرق البرية.



قالت المجلة إن سلطنة عُمان تتمتع بتنوع المناظر الطبيعية، وكرم الضيافة، مشيرة إلى أن السياح الذين يذهبون إلى السلطنة يفضلون زيارة منطقة الجبل الأخضر وساحل مسندم، ويفضلون استخدام السيارات في التنقل، وأنهم يستمتعون بمشاهدة المناظر الجميلة خلال رحلاتهم.