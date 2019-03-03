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حوادث

دفاع رئيس حسابات ماسبيرو و75 آخرين يطالبون إخلاء سبيلهم في استيلائهم على 24 مليون جنيه

الأحد 03/مارس/2019 - 03:29 م
صور أرشيفية - محاكمات
صور أرشيفية - محاكمات
اسلام مقلد
تواصل الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بجنوب القاهرة ، بزينهم، محاكمة 76 متهمًا وموظفًا في مبني الإذاعة والتليفزيون، "ماسييرو" في الاستيلاء على 24 مليون جنيه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، رئيس المحكمة بعضوية المستشارين عبد الناصر ابو الوقا، ايهاب طنطاوي، وأمانة سر صلاح مصطفى وجاد كنعان.

وطالب دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم بأى ضمان، لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، ودفع الدفاع بوجود المتهمين من المتهم السابع وحتى المتهم 67 بانهم لم يحرروا أى شيكات مزورة ، ومنهم من بلغ عمره الـ 80.

واكد دفاع المتهمين ان المتهمين الرئيسيين فى القضية لعبوا على حالة الفقر للمتهمين الآخرين وانهم لم يتقاضوا أي أموال منهم.


وتلا ممثل النيابة العامة أمر الاحالة الخاص بالقضية، وكذلك الاتهامات الموجهة للمتهمين، والوقائع التى ارتكبوها فى نطاق محافظات القاهرة والجيزة والغربية.

وفور انتهاء النيابة من تلاوة أمر الإحالة واجهت المحكمة المتهمين الحاضرين بتلك الاتهامات الذي أجاب بعضهم بالنفي وإنكاره وبعضهم ذكر تقاضيهم مبالغ مالية بين 500 جنيه و800 جنيه فقط.

وطالبت النيابة توقيع مواد القانون فى أمر الإحالة وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وحضر للجلسة 50 متهماً فى القضية وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم قفص الاتهام.

وتبين أن المتهم الأول محمد سيد حمودة، رئيس قسم الحسابات في ماسبيرو زور شيكات صرف بأسماء باقي المتهمين .

وتبين أن المتهم الأول تورط بالاستيلاء على مبلغ 24 مليون جنيه قيمة صرف شيكات بالتزوير وبالمخالفة للقانون.

وألقت الأجهزة الأمنية على 53 متهما محبوسين على ذمة القضية بينما هناك 23 متهمًا هاربًا.

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