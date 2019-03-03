تعرف على قصة فتاة تركت مجال الإعلام لتربية الببغاوات ..فيديو

قالت ندى ممدوح مدربة بغبغانات، إن طائر الببغاء لديه قدر كبير من الذكاء، لذا فإنه لا يردد كل ما يقوله الإنسان، ولكنه يفكر فيما يقول قبل أن يقوله؛ حيثُ إن الببغاء من أكثر الطيور ذكاءً.



وكشفت "ممدوح" خلال استضافتها ببرنامج "inbox" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الأحد، عن التحديات التي تواجه مربي الببغاوات والطيور أنه يطير ويتخبط فى الأشياء، ولا يمكن لأحد أن يلمسه لأنه سيقطع بالطبع أحد أصابعه نظرًا لقوة منقاره.



وأشارت "مدربة الببغاء" إلى أن ضرب الحيوانات الأليفة يحفز الحيوانات سلبيًا لذا لابد من تجاهل هذا العنف، موضحًة أنها تركت مجال الصحافة والإعلام التي كانت ترتاده من أجل تدريب الحيوانات الأليفة .