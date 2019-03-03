Bentley تقدم سياراتها الجديدة بـ المئوية الأولى في معرض جنيف الدولي

تحتفل شركة Bentley بمئويتها الأولى خلال "معرض جنيف الدولي للسيارات" لهذا العام عبر تقديم مجموعة من المركبات الجديدة، شاملة طرازًا جديدًا بإصدار محدود خاص بهذه المئوية يوقظ الذاكرة بقوّة، إذ إنه مستوحى من إحدى أكثر سيارات السباق التاريخية تميّزًا من العلامة التجارية البريطانية العريقة.

وستظهر للمرّة الأولى على الساحة الدولية خلال معرض جنيف Bentayga Speed الجديدة، وتتميّز هذه المركبة الرياضية متعدّدة الاستخدامات (SUV) الأسرع في العالم ضمن فئة الإنتاج العام عبر تصميمها الهادف أكثر والذي يتماشى مع قدرات الأداء العالي التي تتمتّع بها، وإلى جانب Bentayga Speed، سوف يتم الكشف للمرّة الأولى أيضًا على الصعيد الدولي عن Continental GT Convertible الأنيقة الجديدة كلّيًا.





كما ستتألّق Mulsanne W.O. Edition by Mulliner الجديدة في المعرض الأوروبي خلال الظهور الأول لها وذلك احتفاءً بمئوية شركة Bentley. فهذه السيارة المشغولة بإتقان تام والتي تتضمّن قطعة من العمود المرفقي لسيارة دبليو. أو. الشخصية طراز 8 Litre من العام 1930، تشكّل تكريمًا لمؤسّس شركة Bentley وسيتم إنتاج 100 سيارة منها فقط.





واحتفالًا بهذه المئوية، قام المهندسون بتقطيع العمود المرفقي إلى 100 جزء ليتم عرض جزء واحد في كل سيارة من السيارات المئة لهذا الإصدار المحدود الجديد الذي يقوم بإنتاجه قسم Mulliner التابع لشركة Bentley. وقد جرى تركيب القطعة بشكل جميل بين المقعدين الخلفيين مما يجعل من كل سيارة Mulsanne W.O. Edition by Mulliner فريدة بحد ذاتها.



