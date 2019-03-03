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رياضة

تشكيل الزمالك أمام بترو أتليتكو بالكونفدرالية وبو طيب يقود الهجوم

الأحد 03/مارس/2019 - 04:39 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي - ملك موسى
أعلن كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمباراة بترو أتليتكو الأنجولي، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، التي ستنطلق في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، على ملعب 11 نوفمبر. 

وضم تشكيل الزمالك:

في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش .
في خط الدفاع : عبد الله جمعة _ محمود حمدي الونش _ محمد عبد الغنى _ حمدي النقاز 
في خط الوسط : فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - حميد أحداد - يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو 
في خط الهجوم : خالد بو طيب 

ويتواجد على دكة البدلاء : عماد السيد حارس مرمي - بهاء مجدي - محمد عبد السلام - أيمن حفني - إبراهيم حسن- عمر السعيد - حازم إمام

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