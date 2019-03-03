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رياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ليفربول وإيفرتون وانفراد صلاح الأبرز

الأحد 03/مارس/2019 - 07:14 م
صدى البلد
أحمد هاني
سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول بين ليفربول وإيفرتون ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي. 

وأهدر صلاح الكرة عقب تمريرة رائعة من فابينيو فى لينفرد محمد صلاح على الجهة اليمنى وينطلق فى مواجهة الحارس بيكفورد ليسددها صلاح على يمين المرمى لكن ابعدها بيكفورد ببراعة لترتد أمام هندرسون الذي سددها من خارج المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة.

وشهدت مجريات المباراة ضغطا من لاعبي إيفرتون على دفاعات ليفربول وكاد أن يستخلصوا الكرة من أمام ارنولد لكن ابعدها فى اللحظات الأخيرة.

وشهدت الدقيقة الـ 13 انطلاقة رائعة من محمد صلاح من داخل يمين المنطقة ومرور رائع من مدافعي إيفرتون وسدد مباشرة فى اتجاه المرمى لكن امسكها الحارس بيكفورد بثبات.

كما حاول إيفرتون خطف ليفربول من انطلاقة خطيرة من عن طريق برنارد دوارتي من الجهة اليسرى ثم يمررها عرضية ترتد من الدفاع إلى جيلفي سيجوردسون الذي مررها عرضية أرضية خطيرة ابعدها فان ديك ببراعة إلى ركنية.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة بعد فوزه على بورنموث بهدف دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما أمس ضمن منافسات الجولة ذاتها، بينما يحتل ليفربول المركز الثانى برصيد 69 نقطة، فيما يحتل إيفرتون المركز العاشر برصيد 36 نقطة.

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