التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ليفربول وإيفرتون وانفراد صلاح الأبرز

سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول بين ليفربول وإيفرتون ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي.





وأهدر صلاح الكرة عقب تمريرة رائعة من فابينيو فى لينفرد محمد صلاح على الجهة اليمنى وينطلق فى مواجهة الحارس بيكفورد ليسددها صلاح على يمين المرمى لكن ابعدها بيكفورد ببراعة لترتد أمام هندرسون الذي سددها من خارج المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة.





وشهدت مجريات المباراة ضغطا من لاعبي إيفرتون على دفاعات ليفربول وكاد أن يستخلصوا الكرة من أمام ارنولد لكن ابعدها فى اللحظات الأخيرة.





وشهدت الدقيقة الـ 13 انطلاقة رائعة من محمد صلاح من داخل يمين المنطقة ومرور رائع من مدافعي إيفرتون وسدد مباشرة فى اتجاه المرمى لكن امسكها الحارس بيكفورد بثبات.





كما حاول إيفرتون خطف ليفربول من انطلاقة خطيرة من عن طريق برنارد دوارتي من الجهة اليسرى ثم يمررها عرضية ترتد من الدفاع إلى جيلفي سيجوردسون الذي مررها عرضية أرضية خطيرة ابعدها فان ديك ببراعة إلى ركنية.



