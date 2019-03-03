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بشرى سارة.. الزراعة تعلن موعد إعلان ضوابط خفض أسعار الدواجن.. فيديو

الأحد 03/مارس/2019 - 07:28 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد القاضي
كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أسباب ارتفاع أسعار الدواجن.

وقال "القرش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن درجات الحرارة والتغيرات المناخية أثرت على وفرة الدواجن في الأسواق.

وأشار إلي أن الحلقات الوسطية من أهم العوامل التي تؤثر في أسعار الدواجن، إذا لم يكن هناك مراعاة لحالة المواطن، إضافة إلي الأمراض المنتشرة والتعامل الشعبي مع الدواجن وزيادة الطلب على الدواجن.

وأضاف أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة أنسب الطرق التي تؤدي إلي السيطرة علي أسعار الدواجن وعودتها إلى طبيعتها مرة أخرى، معقبا: «سوف يتم الإعلان عنها قريبا».

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