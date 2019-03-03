وزير الأوقاف يناقش ثقافة الحوار من مسجد السيدة نفيسة.. الثلاثاء

تعقد وزارة الأوقاف المصرية بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام، بعد غد الثلاثاء، ندوة بعنوان : «ثقافة الحوار وعوامل نجاحه»، في ملف تجديد الخطاب الديني.



وتنقل القناة الثقافية في بث مباشر برنامج « ندوة للرأي » تحت عنوان : «ثقافة الحوار وعوامل نجاحه »، بعد غد الثلاثاء الموافق 5 / 3 / 2019م ، بين صلاة المغرب والعشاء من مسجد السيدة نفيسة -رضي الله تعالى عنها- بالقاهرة، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام في ملف تجديد الخطاب الديني ، ومن خلال الندوات المشتركة بين الوزارة وقطاع القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصري.



ويشارك في ندوة ثقافة الحوار وعوامل نجاحه كل من : الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد ربيع يوسف العميد الأسبق لكلية الدعوة بجامعة الأزهر .

