عودة فريق Jonas Brothers إلى الغناء بعد غياب 5 سنوات

أعلنت الفرقة الموسيقية الشهيرة "Jonas Brothers"، لموسيقى البوب المؤلفة من ثلاثة أشقاء كيفين وجو ونيك جوناس، أنها سوف تعيد تشكيل صفوفها بعد أكثر من ٥ أعوام على انفصالها مع إصدار أغنية جديدة شاركت فيها كل من زوجتي كيفين ونيك وخطيبة جو.
وغرد الأشقاء الثلاثة من خلال حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بجملة: "لقد عدنا"، مع مقطع مصور إلى جانب مقدم البرامج جيمس كوردن في سيارة يعلنون فيه إعادة تشكيل الفرقة من جديد بعد غياب أكثر من ٥ سنوات.
وأعلن الأشقاء "جوناس" أيضًا في تغريدة أخرى إصدار أغنية جديدة منتصف ليلة أمس بعنوان "Sucker" والتي تعتبر الأغنية الأولى لهم منذ أغنية "First Time" التي أصدرها في عام ٢٠١٣ الماضي، والتي انفصل بعدها الفريق وأعلنوا انفصالهم لجمهورهم، الذي كان الخبر بالنسبة لهم بمثابة صدمة كبيرة.