عودة فريق Jonas Brothers إلى الغناء بعد غياب 5 سنوات

أعلنت الفرقة الموسيقية الشهيرة "Jonas Brothers"، لموسيقى البوب المؤلفة من ثلاثة أشقاء كيفين وجو ونيك جوناس، أنها سوف تعيد تشكيل صفوفها بعد أكثر من ٥ أعوام على انفصالها مع إصدار أغنية جديدة شاركت فيها كل من زوجتي كيفين ونيك وخطيبة جو.





وغرد الأشقاء الثلاثة من خلال حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بجملة: "لقد عدنا"، مع مقطع مصور إلى جانب مقدم البرامج جيمس كوردن في سيارة يعلنون فيه إعادة تشكيل الفرقة من جديد بعد غياب أكثر من ٥ سنوات.



