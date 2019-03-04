حصاد أخبار الكرة العالمية ليوم الأحد 3 -3 -2019

شهد يوم الأحد 3 - 3 - 2019، عدد من الأخبار العالمية الهامة أبرزها تعادل فريق ليفربول وضياع الصدارة و فوز يوفنتوس على نابولي.
شاهد.. لحظة وفاة لاعب جابوني داخل أرض الملعب
- توفي اللاعب تسينجا هيرمان لاعب فريق أكاندا أثناء مباراته مع فريق ميسيلي اف سي في الدوري الجابوني الممتاز، ليسقط على أرض الملعب وسط حالة من الذهول للحاضرين.
محمد صلاح يهدر لقب أسرع هداف في تاريخ البريميرليج والفرصة الأخيرة 90 دقيقة
-انتهت مباراة ديربي الميرسيسايد بين فريقي إيفرتون وليفربول بالتعادل السلبي بين الفريقين، في قمة الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.
كلوب عن تعادل ليفربول وإيفرتون: الرياح كانت في جميع الاتجاهات
علق المدير الفني الألماني يورجن كلوب على التعادل السلبي في ديربي الميرسيسايد، في الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
الكابوس يطارد ليفربول من 2014 إلى 2019.. «جيرارد يسقط.. ومحمد صلاح يهدر»
- في 27 أبريل 2014، كانت جماهير الريدز تترقب مباراتها مع تشيلسي على ملعب "الأنفيلد" ضمن الجولة الـ 36 لحسم لقب "البريميرليج" الغائب منذ 24 عاما، في مباراة حسم اللقب وخطفها من السيتي الذي كان يلعب في ذلك الوقت مع كريستال بالاس.
يوفنتوس يفوز على نابولي 2-1 ويبتعد بصدارة الكالتشيو
- حقق فريق يوفنتوس انتصارًا هامًا على مضيفه نابولي بهدفين مقابل هدف، في قمة الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي.
محمد صلاح يحقق رقما سلبيا لأول مرة في تاريخه منذ الانضمام إلى ليفربول
- انتهت مباراة ديربي الميرسيسايد بين فريقي إيفرتون وليفربول بالتعادل السلبي بين الفريقين في قمة الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.
شاهد.. لحظة وفاة لاعب جابوني داخل أرض الملعب
- توفي اللاعب تسينجا هيرمان لاعب فريق أكاندا أثناء مباراته مع فريق ميسيلي اف سي في الدوري الجابوني الممتاز، ليسقط على أرض الملعب وسط حالة من الذهول للحاضرين.
محمد صلاح يهدر لقب أسرع هداف في تاريخ البريميرليج والفرصة الأخيرة 90 دقيقة
-انتهت مباراة ديربي الميرسيسايد بين فريقي إيفرتون وليفربول بالتعادل السلبي بين الفريقين، في قمة الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.
كلوب عن تعادل ليفربول وإيفرتون: الرياح كانت في جميع الاتجاهات
علق المدير الفني الألماني يورجن كلوب على التعادل السلبي في ديربي الميرسيسايد، في الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
الكابوس يطارد ليفربول من 2014 إلى 2019.. «جيرارد يسقط.. ومحمد صلاح يهدر»
- في 27 أبريل 2014، كانت جماهير الريدز تترقب مباراتها مع تشيلسي على ملعب "الأنفيلد" ضمن الجولة الـ 36 لحسم لقب "البريميرليج" الغائب منذ 24 عاما، في مباراة حسم اللقب وخطفها من السيتي الذي كان يلعب في ذلك الوقت مع كريستال بالاس.
يوفنتوس يفوز على نابولي 2-1 ويبتعد بصدارة الكالتشيو
- حقق فريق يوفنتوس انتصارًا هامًا على مضيفه نابولي بهدفين مقابل هدف، في قمة الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي.
محمد صلاح يحقق رقما سلبيا لأول مرة في تاريخه منذ الانضمام إلى ليفربول
- انتهت مباراة ديربي الميرسيسايد بين فريقي إيفرتون وليفربول بالتعادل السلبي بين الفريقين في قمة الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.