حصاد أخبار الكرة العالمية ليوم الأحد 3 -3 -2019

شهد يوم الأحد 3 - 3 - 2019، عدد من الأخبار العالمية الهامة أبرزها تعادل فريق ليفربول وضياع الصدارة و فوز يوفنتوس على نابولي.- توفي اللاعب تسينجا هيرمان لاعب فريق أكاندا أثناء مباراته مع فريق ميسيلي اف سي في الدوري الجابوني الممتاز، ليسقط على أرض الملعب وسط حالة من الذهول للحاضرين.-انتهت مباراة ديربي الميرسيسايد بين فريقي إيفرتون وليفربول بالتعادل السلبي بين الفريقين، في قمة الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.علق المدير الفني الألماني يورجن كلوب على التعادل السلبي في ديربي الميرسيسايد، في الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.- في 27 أبريل 2014، كانت جماهير الريدز تترقب مباراتها مع تشيلسي على ملعب "الأنفيلد" ضمن الجولة الـ 36 لحسم لقب "البريميرليج" الغائب منذ 24 عاما، في مباراة حسم اللقب وخطفها من السيتي الذي كان يلعب في ذلك الوقت مع كريستال بالاس.- حقق فريق يوفنتوس انتصارًا هامًا على مضيفه نابولي بهدفين مقابل هدف، في قمة الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي.- انتهت مباراة ديربي الميرسيسايد بين فريقي إيفرتون وليفربول بالتعادل السلبي بين الفريقين في قمة الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.