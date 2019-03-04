طريقة مبتكرة وصحية لتحضير برجر في دقائق

أطفالك يعشقون تناول البرجر، جددي في الطريقة التي تقدمينها وقدمها بطريقة صحية على طريقة الشيف إلهام فتحي.
المقادير:
1 كوب بقسماط
1/2 ملعقة صغيرة ملح
2 حبة طماطم مقطعة
2 كوب خس مفروم فرم خشن
1 حبة بصل أحمر مقطع
4 خبز برغر
1/4 ملعقة صغيرة ثوم بودر
450 جرام لحم مفروم
1/2 ملعقة صغيرة صلصة ورسترشاير
طريقة التحضير:
فى الخلاط ضعي اللحم والثوم والملح والبيض والبقسماط، واخلطي المكونات حتى تحصلي على عجينة لحم متماسكة.
كوري العجينة إلى 4 كرات مسطحة، ويشوي لحم البرجر في صينية في الفرن حتى النضج، ثم ضعيه في خبز البرجر مع الخضراوات والجبن الشيدر.
المقادير:
1 كوب بقسماط
1/2 ملعقة صغيرة ملح
2 حبة طماطم مقطعة
2 كوب خس مفروم فرم خشن
1 حبة بصل أحمر مقطع
4 خبز برغر
1/4 ملعقة صغيرة ثوم بودر
450 جرام لحم مفروم
1/2 ملعقة صغيرة صلصة ورسترشاير
طريقة التحضير:
فى الخلاط ضعي اللحم والثوم والملح والبيض والبقسماط، واخلطي المكونات حتى تحصلي على عجينة لحم متماسكة.
كوري العجينة إلى 4 كرات مسطحة، ويشوي لحم البرجر في صينية في الفرن حتى النضج، ثم ضعيه في خبز البرجر مع الخضراوات والجبن الشيدر.