طريقة مبتكرة وصحية لتحضير برجر في دقائق

أطفالك يعشقون تناول البرجر، جددي في الطريقة التي تقدمينها وقدمها بطريقة صحية على طريقة الشيف إلهام فتحي.



المقادير:

1 كوب بقسماط

1/2 ملعقة صغيرة ملح

2 حبة طماطم مقطعة

2 كوب خس مفروم فرم خشن

1 حبة بصل أحمر مقطع

4 خبز برغر

1/4 ملعقة صغيرة ثوم بودر

450 جرام لحم مفروم

1/2 ملعقة صغيرة صلصة ورسترشاير



طريقة التحضير:

فى الخلاط ضعي اللحم والثوم والملح والبيض والبقسماط، واخلطي المكونات حتى تحصلي على عجينة لحم متماسكة.



كوري العجينة إلى 4 كرات مسطحة، ويشوي لحم البرجر في صينية في الفرن حتى النضج، ثم ضعيه في خبز البرجر مع الخضراوات والجبن الشيدر.