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أخبار العالم

ترامب يكشف سبب فشل قمته مع زعيم كوريا الشمالية

الإثنين 04/مارس/2019 - 04:06 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن شهادة محاميه السابق، مايكل كوهين، أمام الكونجرس الأمريكي، قد تكون أحد الأسباب الرئيسية لفشل قمته الثانية مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون.

وأضاف ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من العار أن نرى الحزب الديمقراطي يحقق مع شخص أثبت القضاء كذبه واحتياله وعرض هذا التحقيق أمام الرأي العام في الوقت الذي انعقدت فيه القمة النووية مع كوريا الشمالية".

وتابع الرئيس الأمريكي: "أصبح هذا عنصرًا أساسيًا في السياسة الأمريكية، ولربما ساهم في فشل المحادثات. لم يحدث هذا قط مع رئيس دولة أخرى".

ومايكل كوهين هو محامي ترامب السابق، الذي أدلى بشهادته أمام لجنة المراقبة بمجلس النواب الأمريكي يوم 27 فبراير الماضي، متهما ترامب بالاحتيال والكذب.

ووصف كوهين، في شهادته، الرئيس الأمريكي بالكاذب والمحتال، مؤكدًا أنه كان على علم مسبق بتسريب رسائل بريد إلكتروني تهدف للإضرار بمنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة عام 2016، ورد ترامب بأن شهادة كوهين "مخزية".

واعترف مايكل كوهين في وقت سابق، بدفع 130 ألف دولار لستورمي دانيالز، لضمان سكوتها بشأن ممارستها الجنس مع ترامب وهو ما ينفيه، وقال كوهين إن هذا المبلغ كان قانونيا، ورفعت دانيالز قضية لإنهاء اتفاقها على التزام الصمت.

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