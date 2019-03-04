المدة والطريقة ودرجة التبريد.. كيف يمكن تخزين السمك دون أن يفسد



عند تخزين الأسماك في الثلاجة يجب أن نستخدمه بعد عدة أيام، وألا نتركه لفترة طويلة حتى لا يفسد، بالإضافة إلى اتباع الطريقة التالية.



1- إخراج السمك من الشنطة الخاصة به.

2- شطف السمك جيدًا تحت الماء البارد.

3- تجفيف السمك باستخدام منشفة ورقية.

4- وضع السمك داخل إناء مسطح ولكن يجب ألا يتلامس السمك مع بعضه أبدًا.

5- يوضع الإناء داخل وعاء من الثلج المجروش الذي لا يجب أن يتلامس أبدًا مع السمك.

6- تغطية الأسماك والوعاء باستخدام أوراق الألومنيوم أو البلاستيك ثم يوضع داخل الثلاجة.



ثانيًا: تخزين الأسماك في الفريزر



1- اغسل السمك جيدا تحت الماء البارد ثم قم بتجفيفه.

2- وضع السمك داخل أكياس التخزين في الفريزر.

3- تدوين نوع السمك وتاريخ التخزين على الكيس البلاستيكي.

4- اضبط الفريزر على درجة الحرارة المناسبة.



درجة الحرارة المناسبة والمدة لتخزين أنواع السمك المختلفة:



تختلف درجة التجميد التي يجب أن نضع بها الأسماك باختلاف نوعها، فبعض الأسماك قد تحتاج للحفظ عند درجة حرارة "صفر" بينما يحتاج البعض الآخر إلى درجة حرارة "-5"، وذلك بحسب منظمة الأغذية والزراعة العالمية «فاو».



الأسماك البيضاء عند تجميدها في درجة حرارة "-5" فهرنهايت ستظل جيدة لمدة تصل إلى 4 أشهر.



الأسماك المُدخنة عند تجميدها في درجة حرارة "-5" فهرنهايت ستظل جيدة لمدة تصل إلى 3 أشهر ونصف. كما أن سمك الرنجة عند تجميده في درجة حرارة "-5" سيظل جيدا لمدة تصل إلى 3 أشهر.



الكابوريا عند تجميدها في درجة حرارة "صفر" تظل جيدة لمدة تصل إلى 4 أشهر. والجمبري عند تجميده في درجة حرارة "صفر" يظل جيدًا لمدة تصل إلى 6 أشهر.



والمحار عند تجميده في درجة حرارة "صفر" يظل جيدًا لمدة تصل تتراوح بين 2 لـ 4 أشهر.​

قدم موقع «thespruceeats»، طريقة لتخزين الأسماك، سواء فى الثلاجة أو الفريزر .