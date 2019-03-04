المدة والطريقة ودرجة التبريد.. كيف يمكن تخزين السمك دون أن يفسد

قدم موقع «thespruceeats»، طريقة لتخزين الأسماك، سواء فى الثلاجة أو الفريزر .
أولا: تخزين الأسماك في الثلاجة:
عند تخزين الأسماك في الثلاجة يجب أن نستخدمه بعد عدة أيام، وألا نتركه لفترة طويلة حتى لا يفسد، بالإضافة إلى اتباع الطريقة التالية.
1- إخراج السمك من الشنطة الخاصة به.
2- شطف السمك جيدًا تحت الماء البارد.
3- تجفيف السمك باستخدام منشفة ورقية.
4- وضع السمك داخل إناء مسطح ولكن يجب ألا يتلامس السمك مع بعضه أبدًا.
5- يوضع الإناء داخل وعاء من الثلج المجروش الذي لا يجب أن يتلامس أبدًا مع السمك.
6- تغطية الأسماك والوعاء باستخدام أوراق الألومنيوم أو البلاستيك ثم يوضع داخل الثلاجة.
ثانيًا: تخزين الأسماك في الفريزر
1- اغسل السمك جيدا تحت الماء البارد ثم قم بتجفيفه.
2- وضع السمك داخل أكياس التخزين في الفريزر.
3- تدوين نوع السمك وتاريخ التخزين على الكيس البلاستيكي.
4- اضبط الفريزر على درجة الحرارة المناسبة.
درجة الحرارة المناسبة والمدة لتخزين أنواع السمك المختلفة:
تختلف درجة التجميد التي يجب أن نضع بها الأسماك باختلاف نوعها، فبعض الأسماك قد تحتاج للحفظ عند درجة حرارة "صفر" بينما يحتاج البعض الآخر إلى درجة حرارة "-5"، وذلك بحسب منظمة الأغذية والزراعة العالمية «فاو».
الأسماك البيضاء عند تجميدها في درجة حرارة "-5" فهرنهايت ستظل جيدة لمدة تصل إلى 4 أشهر.
الأسماك المُدخنة عند تجميدها في درجة حرارة "-5" فهرنهايت ستظل جيدة لمدة تصل إلى 3 أشهر ونصف. كما أن سمك الرنجة عند تجميده في درجة حرارة "-5" سيظل جيدا لمدة تصل إلى 3 أشهر.
الكابوريا عند تجميدها في درجة حرارة "صفر" تظل جيدة لمدة تصل إلى 4 أشهر. والجمبري عند تجميده في درجة حرارة "صفر" يظل جيدًا لمدة تصل إلى 6 أشهر.
والمحار عند تجميده في درجة حرارة "صفر" يظل جيدًا لمدة تصل تتراوح بين 2 لـ 4 أشهر.
أولا: تخزين الأسماك في الثلاجة:
عند تخزين الأسماك في الثلاجة يجب أن نستخدمه بعد عدة أيام، وألا نتركه لفترة طويلة حتى لا يفسد، بالإضافة إلى اتباع الطريقة التالية.
1- إخراج السمك من الشنطة الخاصة به.
2- شطف السمك جيدًا تحت الماء البارد.
3- تجفيف السمك باستخدام منشفة ورقية.
4- وضع السمك داخل إناء مسطح ولكن يجب ألا يتلامس السمك مع بعضه أبدًا.
5- يوضع الإناء داخل وعاء من الثلج المجروش الذي لا يجب أن يتلامس أبدًا مع السمك.
6- تغطية الأسماك والوعاء باستخدام أوراق الألومنيوم أو البلاستيك ثم يوضع داخل الثلاجة.
ثانيًا: تخزين الأسماك في الفريزر
1- اغسل السمك جيدا تحت الماء البارد ثم قم بتجفيفه.
2- وضع السمك داخل أكياس التخزين في الفريزر.
3- تدوين نوع السمك وتاريخ التخزين على الكيس البلاستيكي.
4- اضبط الفريزر على درجة الحرارة المناسبة.
درجة الحرارة المناسبة والمدة لتخزين أنواع السمك المختلفة:
تختلف درجة التجميد التي يجب أن نضع بها الأسماك باختلاف نوعها، فبعض الأسماك قد تحتاج للحفظ عند درجة حرارة "صفر" بينما يحتاج البعض الآخر إلى درجة حرارة "-5"، وذلك بحسب منظمة الأغذية والزراعة العالمية «فاو».
الأسماك البيضاء عند تجميدها في درجة حرارة "-5" فهرنهايت ستظل جيدة لمدة تصل إلى 4 أشهر.
الأسماك المُدخنة عند تجميدها في درجة حرارة "-5" فهرنهايت ستظل جيدة لمدة تصل إلى 3 أشهر ونصف. كما أن سمك الرنجة عند تجميده في درجة حرارة "-5" سيظل جيدا لمدة تصل إلى 3 أشهر.
الكابوريا عند تجميدها في درجة حرارة "صفر" تظل جيدة لمدة تصل إلى 4 أشهر. والجمبري عند تجميده في درجة حرارة "صفر" يظل جيدًا لمدة تصل إلى 6 أشهر.
والمحار عند تجميده في درجة حرارة "صفر" يظل جيدًا لمدة تصل تتراوح بين 2 لـ 4 أشهر.