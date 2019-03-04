دراسة أمريكية: السعودية تاسع أقوى دولة في العالم

#المملكة_العربية_السعودية تاسع أقوى دولة في العالم، بحسب الدارسة الأمريكية التي أجرتها مجلة US News and World Report فيما يخص “أفضل البلدان لعام 2019”، بالتعاون مع جامعة بنسلفانيا، ونشرتها مجلة “بيزنس إنسايدر”. pic.twitter.com/kp0VsLrDVt — السفارة في القاهرة (@KSAembassyEG) March 3, 2019

استطاعت المملكة العربية السعودية أن تحقق رقما قياسيا وتحجز لها مكانا بين أقوى دول العالم؛ حيث احتلت المرتبة التاسعة كأقوى دولة في العالم.وجاء هذا الإنجاز السعودي وفق ما توصلت إليه الدارسة الأمريكية التي أجرتها مجلة US News and World Report، حول «أفضل البلدان لعام 2019»، بالتعاون مع جامعة بنسلفانيا، ونشرتها مجلة «بيزنس إنسايدر».واستندت الدراسة في تقييمها لترتيب السعودية إلى ما تتمتع به من تأثير سياسي كبير، وقدرات اقتصادية ضخمة، وتفوق عسكري، وسرعتها في تشكيل وتقوية التحالفات الدولية، وما تمتلكه من إمكانات في التعامل مع الأزمات.كما جاءت في مقدمة القائمة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا، وفق ما نشرته السفارة السعودية في القاهرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوين المصغر «تويتر».