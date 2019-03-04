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حوادث

ضبط صاحب مخبز استولى على 17 طن دقيق مدعم بالبحيرة

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:34 ص
ضبط صاحب مخبز استولى
ضبط صاحب مخبز استولى على 17 طن دقيق مدعم
جمالات الدمنهورى
شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن البحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والمخابز المدعمة والتصدي لتجار الكسب غير المشروع ومهربى السلع المدعمة بقيادة العقيد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين بمشاركة مفتشي مديرية التموين والتجارة الداخلية بإشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأسفرت الحملة عن ضبط كل من : "ماهر .س.ع.44 سنة "صاحب مخبز بلدى كائن قرية زمزم مركز شبراخيت لقيامه بالاستيلاء والتصرف فى حصة الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% والمحظور تداوله بالأسواق وبيعه بالسوق السوداء محققًا أرباح غير مشروعة .. بحمله تموينية بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين لمنطقة غرب ووسط الدلتا استهدفت مخبز المذكور .. وبمراجعة الفواتير والسجلات وعمل محاسبة تبين استيلائه وتصرفه فى كمية ( 17.700 ) طن دقيق بلدى مدعم .

كما تم ضبط "محمد .م.س،39 سنة، صاحب مصنع أعلاف البركة (بدون ترخيص) كائن قرية كفر مساعد بمركز ايتاى البارود لإدارته مصنع لتصنيع الأعلاف بدون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة وحيازة واستخدام مواد خام مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على مصدرها وضُبط بحوزته كمية ( 4.600 ) طن أعلاف منتج نهائى ( البركة ) ومواد خام أعلاف.

وتم أيضا ضبط "عبدالفتاح .م.ح. 45 سنة "تاجر تموينى وصاحب محل بقال تموينى كائن بمدينة دمنهور لقيامه بتجميع مقررات تموينية مدعمة ( سكر وزيت تموينى مدعم ) والمخصص للتوزيع على المواطنين بنظام البطاقات التموينية الذكية لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة؛ حيث قامت الإدارة بحملة تموينية بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين لمنطقة غرب ووسط الدلتا استهدفت محل المذكور، أسفرت عن ضبط كمية ( 660 ) كيلو سكر تموينى مدعم " بلدنا " ، عــدد ( 360 ) زجاجة زيت تموينى مدعم "أبو الهول". 

وتم التحفظ على الكميات التى تم ضبطها ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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