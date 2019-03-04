محافظ الشرقية في صفط زريق للاطمئنان على مستوى الخدمات..صور

أجرى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، جولة مفاجئة لقرية صفط زريق التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولمتابعة أداء العاملين بالمنشآت الصحية والتعليمية لضبط العمل ولتقديم أفضل الخدمات لأبناء القرية.



حيث بدأت جولة المحافظ بتفقد الوحدة المحلية بصفط زريق واطُلع على سجل الحضور والانصراف للتأكد من حضور العاملين، مشددًا على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة خطوط السير الممنوحة للعاملين بالوحدة لتحقيق الانضباط في العمل.



كما قام محافظ الشرقية بتفقد سير عمل حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية " ضغط – سكر- سمنة" للجنسين بداية من سن 18 عامًا، وذلك بمقر الوحدة الصحية بقرية صفط زريق ، وحث المحافظ المواطنين على المشاركة في الحملة الإستفادة من المسح الطبي وصرف العلاج بالمجان لبناء مجتمع سليم خالٍ من الأمراض.



وتجول المحافظ بشوارع قرية صفط زريق للإطمئنان على مستوى النظافة والتأكد من رفع القمامة أولًا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين والتقى بالأهالي واستمع لمشاكلهم موجهًا الجهات المعنية بحلها فورًا.



وأعطى محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرئيس مركز ومدينة ديرب نجم بتطهير مصرف صفط وإزالة المخلفات لما تسببه من انبعاث روائح كريهة تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين، مؤكدًا على ضرورة وضع خطة للبدء فورًا في تطوير المصارف والترع بمختلف مراكز ومدن المحافظة ورفع ناتج التطهير من على جانبي الطرق لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.



كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بمراجعة التراخيص الممنوحة لمبنى مقام بالقرية للتأكد من التزامه باشتراطات البناء طبقًا للقانون، وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حياله.



كما تفقد محافظ الشرقية شوارع مدينة ديرب نجم، ليأمر رئيس المدينة بالاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة أولًا بأول وإزالة الإشغالات والعشش والأكشاك المخالفة وفتح الطريق أمام المواطنين وكذلك مخاطبة رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية بنقل محول كهرباء أمام مسجد النصر لمكان آخر أكثر تأمينًا ولتحسين منظومة الكهرباء بالمدينة.