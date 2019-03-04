ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

كتابات هيكل بين المصداقية والموضوعية.. جديد دار العربي للنشر

الإثنين 04/مارس/2019 - 12:31 م
صدى البلد
أ ش أ
"كتابات هيكل بين المصداقية والموضوعية"؛ عنوان كتاب للكاتب يحيى حسن عمر عن دار العربي للنشر والتوزيع بالقاهرة في 416 صفحة.

في مقدمة الكتاب يقول المؤلف: "يكاد يكون من المتفق عليه أن الأستاذ محمد حسنين هيكل هو الصحفي الأكثر تأثيرا في العمل الصحفي في مصر والعالم العربي خلال الستين عاما الأخيرة، كما أنه – بالدرجة نفسها – الكاتب السياسي الأكثر تأثيرا في الفكر والحياة السياسية في الفترة ذاتها، وذلك ليس فقط لإنتاجه الصحفي خلال تلك الفترة، وليس فقط للدور الذي لعبه في تحويل مؤسسة الأهرام من مؤسسة خاسرة معرضة للإغلاق إلى صرح من أكبر صروح الصحافة العالمية؛ وإنما – أيضا – للمكانة المرموقة التي حظي بها إلى جوار الرئيس جمال عبد الناصر والتي أهلته للعب أدوار سياسية في عهده وعهد خلفه السادات، كما كفلت له شهرة عالمية باعتباره موضع الثقة والناطق بلسان عبد الناصر، وهي الشهرة التي دعمها باتصالاته الواسعة من نجوم الصحافة ووسائل الإعلام العالمية، وهو أيضا الكاتب الأكثر إثارة للجدل في تلك السنوات وحتى الآن".

ويشير المؤلف إلى أنه عرف الأستاذ هيكل عن قرب لمدة ست سنوات من خلال رسالة الماجستير التي كان يعدها عن كتاباته، موضحا أنها كانت "رحلة طويلة مضنية طوفت خلالها في جميع ما كتبه وجل ما كتب عنه، ووصلت إلى الأرشيفات الخاصة بمتابعيه، وعقدت مقابلات مع بعض المقربين منه".

والكاتب حاصل على ماجستير في التاريخ؛ كلية الآداب، جامعة القاهرة بتقدير امتياز عام 2017، عن أطروحة بعنوان "تاريخ مصر في كتابات محمد حسنين هيكل"، وأصدر من قبل كتب "المسلمون والآخر"، "الشهور الحسان بين ربوع لبنان"، "الرد على القول الضعيف"، ورواية "حنان".

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر من أمطار على القاهرة اليوم وغدا.. فيديو

شاهد.. زواج أشهر قزم بالأقصر يشغل مواقع التواصل الاجتماعى

موعد مباراة الأهلى وبتروجت بالدورى الممتاز والقنوات الناقلة

تعرف على 21 كلمة أوصى رسول الله بالدعاء بها في الصلاة

أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم الاثنين في الأسواق

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم .. فيديو

انتحار سيدة من الطابق الخامس بالسلام بسبب الاكتئاب

تعطل قطارين بسيدي جابر بالإسكندرية وتلفيات بسيطة في المحطة..صور

شغل وأكل كمان.. قصة وظيفة تضمن لصاحبها 1700 جنيه يوميا حال عشقه للشوكولاتة

هكذا دعمت الجماهير محمد صلاح بعد فشله في مباراة ليفربول ضد إيفرتون

أسعار الذهب اليوم الاثنين

يا أمهات العالم افرحن.. القضاء على أكبر خطر يهدد الأطفال.. مومو ماتت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

نوال الزغبي بإطلالة أنيقة في كواليس برنامج بيت الكل

بن أفليك يظهر مع حبيبته السابقة في العرض الخاص لفيلمه Triple Frontier.. صور

إحباط تهريب طن بانجو داخل سيارات اسمنت بقناة السويس..صور

فيديو

شاهد.. رأي الشارع في مشروع قانون تجريم تربية الكلاب بدون ترخيص
استشاري مشروع محور روض الفرج: مصري 100 % .. فيديو
شاهد.. مجلس الوزراء يرد على فيديو قناة الجزيرة
شاهد.. استشاري تغذية: الشاي الأخضر والزبادى بالليمون ليس لهما علاقة بالتخسيس
الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس: هناك فرص لسقوط أمطار.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟