نرمين الفقي تشارك جمهورها بكواليس أبو العروسة

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها بنشر صورة من كواليس مسلسلها " أبو العروسة " الجزء الثاني الذي يعرض علس "dmc " .



وظهرت الصور نرمين وسط عدد من فريق عمل المسلسل، استعدادا لبدء تصوير عدد من مشاهدها في إحدى حلقات المسلسل أمس الأحد.



ينتمي المسلسل إلى نوعية الـ60 حلقة وينتمي إلى الدراما الاجتماعية، التي تجمع شمل الأسرة نحو شاشة التليفزيون بعد اختفاء تلك النوعية من المسلسلات لسنوات طويلة سيطرت خلالها الأعمال التي تتناول العنف وعدد كبير من الظواهر السلبية التي تأثر بها المجتمع.



ويتناول العمل مشكلات داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، نظرا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي يطرأ على المجتمع، ويركز العمل على الطبقة المتوسطة والتحولات التي أصابتها.



"أبو العروسة" من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، بطولة رانيا فريد شوقي وسيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي.