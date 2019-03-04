الاتحاد الأوروبي يساهم بـ27 مليون يورو لضمان تحسين خدمات ووسائل تنظيم الأسرة في مصر

أكد السفير ايفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة،أن الاتحاد الأوروبي يشارك الحكومة المصرية والشركاء المحليين على تشجيع المواطنين وخاصة الشباب وزيادة وعيهم بفوائد الأسر الأصغر حجما وبفوائد تنظيم الأسرة مع الاحترام الكامل لحقوقهم الفردية وإرادتهم، معربا عن فخره واعتزازه بدعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر القومية للسكان من خلال دعم مالي وفني مهم.



جاء ذلك خلال ​إطلاق مشروع "تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان" اليوم ، بمنحة قدرها 540 مليون جنيه من الاتحاد الاوروبى، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور ألكسندر بوديروزا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، والدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان، والدكتورة سحر السنباطى، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة.



وأضاف سوركوش:"إن الاتحاد الأوروبي يساهم بمنحة تقدر بـ 27 مليون يورو أي ما يوازي أكثر من نصف مليار جنيه لضمان تحسين وتوفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة في مصر وينفذ هذا المشروع بالشراكة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة الصحة ووزارة الشباب والمجلس القومي للسكان ووزارة التعليم ووزارة التضامن والمحافظات"، وتابع: "تحقيق النمو السكاني المستدام يسهم في تحقيق أمال الشعب في حياة أفضل وتوفير فرص متساوية للوصول للخدمات الأساسية".



من جانبه،نوه الدكتور الكسندر بوديروزا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر،إلى أن القدرة على الاستجابة لتحديات النمو السكاني ستحدد إلى مدى ستنجح الجهود المستقبلية في تحقيق أهداف التنمية، لأن الاستثمارات في الشباب وخاصة المرأة، سيساهم في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في مصر، موضحا أن دمج المرأة والأطفال وزيادة الوعى خاصة للفتيات يساعد فى تعزيز الصحة الإنجابية.



وأضاف "بوديروزا" أن "برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان سيساعد على القيام بالاستثمارات اللازمة لمعالجة الطبيعة المتعددة لقطاعات النمو السكاني، كما سيساهم في تعزيز الشراكة مع وزارة الصحة والسكان من أجل توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة، وضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية الإنجابية الجيدة، بما في ذلك وسائل منع الحمل الحديثة، وسيعتمد هذا البرنامج على عمل وزارة الشباب والرياضة من خلال استخدام شبكة أندية الشباب لتقديم التوعية السكانية وتعبئة الشباب في المجتمعات المحلية لتغيير الثقافة حول الصحة الإنجابية وحجم الأسرة، موضحا أن الاتحاد الاوروبى يساعد الحكومة المصرية فى تنظيم الأسرة.



وقال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان، إن أبرز التحديات التى تواجهها مصر هى الزيادة السكانية، مشيرا إلى أنه تم تحقيق عدة إنجازات من خلال استراتيجية مصر القومية للسكان، موضحا أن هناك مبادرة سيتم تنفيذها لمواجهة الزيادة السكانية.



وذكرت الدكتورة سحر السنباطى، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والتى ألقت كلمة نيابة عن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن تأثيرات الزيادة السكانية تهدد التنمية حيث تلتهم الاسر كبيرة الحجم ميزانية الاسرة الاقتصادية، مقدمة شكر وزيرة الصحة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، على دورها فى دعم الصحة بالتنسيق مع الشركاء فى التنمية،مشيرة إلى أن وزارة الصحة تبنت أهداف استراتيجية القومية للسكان وقامت باطلاق مبادرات لتنظيم الأسرة والصحة الانجابية.



