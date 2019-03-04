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اقتصاد

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بختام تعاملات اليوم

الإثنين 04/مارس/2019 - 03:08 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد صبيح
تراجعت مؤشرات البورصة في نهاية جلسة اليوم الإثنين، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 714 مليون جنيه، وأغلق عند مستوى 822،114 مليار جنيه، متأثرًا بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.03%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 14815 نقطة، وهبط مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول، بنسبة 0.26 % وسجل 2،398 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 1.12%، ووصل إلى مستوى 708.6 نقاط، وانخفض مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بنسبة 0.96% مسجلًا 1787.5 نقطة.

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